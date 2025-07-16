Ресторанам вход заказан

Снижение предпринимательской активности сказалось на ресторанном бизнесе — в первой половине года количество новых зарегистрированных компаний сократилось на 15%. Бум открытий в отрасли остался в прошлом: теперь рестораторы фокусируются на повышении эффективности заведений, необходимость которого продиктована в том числе высокой инфляцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В январе—июне 2025 года число регистраций новых компаний в сфере общепита снизилось на 15,2% год к году, до 17,8 тыс., подсчитали в «Контур.Фокусе» по запросу “Ъ”. В то же время число ликвидаций организаций в отрасли снизилось на 7,7%, до 10,4 тыс., уточнили аналитики.

В любой отрасли новый бизнес и инвестиции приходят волнами и 2022–2024 годы были периодом притока новых инвесторов в ресторанную отрасль, поясняет основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров. «Эта волна всегда заканчивается тем, что необходимо дождаться окупаемости проекта перед тем, как делать дополнительные инвестиции,— говорит бизнесмен.— То есть текущая пауза естественная и нормальная, и через год или два начнется новая волна».

Рынок переходит в фазу зрелости, отмечает партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Станислав Мудров. По его словам, сейчас возрастают важность операционной эффективности и необходимость пересмотра бизнес-модели от экстенсивного роста к фокусировке на маржинальности.

Тренд на снижение числа регистраций новых компаний связан в том числе с осторожностью участников рынка по отношению к дроблению бизнеса, что ранее было широко распространено на рынке общепита, и налоговой оптимизации из-за увеличения количества проверок и доначислений со стороны налоговой, не исключает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская.

Для действующей ресторанной компании открытие нового заведения на новом юрлице является значимым риском попасть под дробление, подтверждает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Ирина Благовещенская.

Недавнее увеличение для индустрии общепита порога по выручке до 3 млрд руб. для освобождения от НДС будет способствовать тенденции снижения регистраций новых юрлиц, при этом количество открытий ресторанов не будет уменьшаться, считает она.

Это сказалось и на спросе на франшизы общепита. По подсчетам Franshiza.ru, в январе—июне 2025 года спрос на франшизы ресторанных концепций сократился на 4% год к году, наиболее заметное падение числа заявок произошло в концепциях японской кухни и на открытие точек «кофе с собой». У франчайзи сократился выбор франшиз, имеющих сильный бренд, добавляет гендиректор RestCon Елена Перепелица. При этом предприниматели, имеющие больше средств для инвестиций, напротив, активизировались. Анна Рождественская уточняет, что количество заявок на открытие франшиз общепита с инвестициями свыше 30 млн руб. выросло на 8% год к году.

1,62 триллиона рублей достиг оборот рынка общепита в России в январе—мае 2025 года, по данным Росстата

Сейчас на предпринимательскую активность влияет экономическая неопределенность в целом в стране, говорит Елена Перепелица. По ее мнению, у бизнесменов есть опасения из-за дальнейшего усиления санкций, которые могут сократить доступный ассортимент продуктов и дополнительно увеличить их цену. По данным Росстата, продуктовая инфляция в июне 2025 года составила 11,91% в годовом выражении.

Кроме того, усиливается конкуренция со стороны ритейлеров, которые заходят на рынок общепита, в том числе в формате dark kitchen, напоминает Ирина Благовещенская. По подсчетам «Нильсен», за 12 месяцев по март 2025 года продажи готовых упакованных блюд выросли на 30% год к году в денежном выражении.

В денежном выражении ресторанный рынок продолжает расти. В январе—мае 2025 года оборот сегмента, по подсчетам Росстата, увеличился на 20% год к году, до 1,62 трлн руб. Московские рестораторы в первой половине 2025 года выручили на 12% больше год к году в условиях роста среднего чека на 14% и снижения трафика на 1%, следует из данных Focus Technologies.

Дарья Андрианова