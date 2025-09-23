Маркировка не для всех

Минпромторг намерен ужесточить контроль за достоверностью данных о российском происхождении маркируемых товаров, для того чтобы выявлять «псевдопроизводителей», не имеющих соответствующих мощностей и лишь легализующих незаконно ввезенную в РФ продукцию. В случае обнаружения несоответствия предоставленной такими компаниями информации реальному положению дел им будет отказано в выдаче кодов маркировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Минпромторг предлагает расширить основания для отказа в выдаче кодов маркировки на товары, для того чтобы не допустить на рынок предприятия, выдающие себя за их производителей, но не располагающие при этом нужными производственными мощностями.

В ведомстве отмечают, что сейчас отсутствие проверки достоверности данных о российском происхождении подлежащих маркировке товаров порождает их нелегальный оборот. «Ряд недобросовестных участников рынка легализуют нелегально ввозимую на территорию РФ продукцию под видом российского производства»,— указывают в ведомстве, называя такие компании «псевдопроизводителями».

Подготовленный для решения проблемы проект постановления правительства разработан по итогам прошедшего с 1 декабря 2024 по 30 июня 2025 года эксперимента по мониторингу производителей маркируемых товаров. Согласно документу, выявлять недобросовестные компании планируется через сопоставление данных, поданных ими в информсистему, с результатами мониторинга, который будет проводить оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов сообщил “Ъ”, что в период экспериментального мониторинга доля «псевдопроизводителей» в общем числе компаний, вызвавших у ЦРПТ подозрение, по результатам уже очных проверок составила 94%.

Поскольку речь идет лишь о маркируемых товарах, мониторинг затронет предприятия, занимающиеся выпуском продукции легкой промышленности, обуви и биологически активных пищевых добавок, а также изготовителей парфюмерии и шин (с учетом высоких рисков наличия нелегального производства). Предмет мониторинга — наличие у организаций надлежащего оборудования, сотрудников, самих товаров и документов, подтверждающих соответствие наименования компании и адреса заявленным данным.

Поводом для проведения оценки соответствия представленных сведений может стать их запоздалое внесение в ГИС и отсутствие информации о производителе в государственной информационной системе промышленности. Осуществлять мониторинг ЦРПТ сможет как дистанционно — через мобильное приложение «Инспектор», так и с помощью выездных инспекций.

Отметим, новый порядок укладывается в логику проводимой правительством реформы контрольно-надзорной деятельности и ее цифровизации. Это, прежде всего, опора на принципы рискориентированного подхода (когда необходимость в проведении поверки возникает лишь при наличии поводов к ней), а также возможность проводить дистанционный мониторинг с применением мобильного приложения «Инспектор». Отметим, предложение использовать эту программу для дистанционного надзора за участниками рынка звучало еще осенью 2024 года на форуме контрольных органов (см. “Ъ” от 5 ноября 2024 года).

Полина Попова