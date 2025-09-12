«Золотые» проценты освободят от НДС

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который освобождает от НДС выплату процентов по вкладам в слитках драгметаллов.

«Одним из направлений использования золотых слитков инвесторами может являться предоставление их банкам во вклад под получение вкладчиком определенного процента»,— отмечается в пояснительной записке к проекту закона. При этом проценты по вкладам в российской или иностранных валютах не облагаются НДС, тогда как в отношении выплаты процентов в драгоценных металлах такой определенности нет. Согласно законопроекту, вносятся изменения в ст. 149 части второй НК РФ, которые освобождают такие выплаты от НДС.

Корме того, освобождаются от НДС также операции займа с драгметаллами, не только полученными от вкладчиков, но и приобретенными банками самостоятельно. «Освобождение от НДС операции по выдаче банком займа в драгоценных металлах в слитках не должно зависеть от источника получения банком этих слитков (привлечение их во вклады или покупка)»,— считают авторы законопроекта.

Подробнее об инициативе правительства — в материале «Ъ» «Золото очищают от НДС».

Отдел финансов