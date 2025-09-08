Манипуляторов выводят из игры

Центробанк ужесточит контроль сделок инсайдеров на Мосбирже (MOEX: MOEX) и введет категорию суперинсайдеров. Регулятор готовит реформу в сфере надзора за манипулированием и незаконной инсайдерской торговлей, сообщает РБК. Это целый комплекс мер, который затронет всех участников рынка: и эмитентов, и брокеров, и частных инвесторов. Как уточнил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин, все инсайдеры, включая менеджмент, должны будут сообщать о сделках с инструментами, в отношении которых у них есть инсайдерская информация.

По степени раскрытия информации фигуранты будут разделены на две категории — суперинсайдеры, куда войдет весь топ-менеджмент, — и обычные инсайдеры — это все остальные сотрудники, которые имеют доступ к такой информации. Контроль над носителями чувствительных для рынка данных есть и сейчас, но этих механизмов недостаточно, полагает член совета директоров «Инвестиционной компании «ЛМС», специалист по фондовому рынку Александр Клещев: «Откровенно говоря, наш рынок не выглядит 100-процентно защищенным от этих вещей, в отличие от американского. Очень часто мы видим перед какими-то событиями устойчивые тренды в тех или иных акциях, а потом выясняется, что тренд соответствовал тому решению, которое было принято.

Безусловно, это признак того, что кто-то узнал информацию раньше рынка. Поэтому наведение порядка с инсайдерскими сделками, усиление контроля регулятора — это очень важно. Нужен не только контроль за инсайдерами, но и за их родственниками. Если бы человек действовал недобросовестно, он бы, наверное, мог оформлять эти сделки на какое-то стороннее лицо. Как тогда это отслеживать — это вопрос».

Предполагается, что информация о сделках инсайдеров в обезличенном формате будет раскрываться публично. Такие данные будут выкладываться на сайте эмитента и, возможно, дополнительно на платформе биржи, уточнили в Цертробанке. Срок раскрытия информации — от трех до пяти дней. Подобная схема уже работает в некоторых странах, отметил президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков: «Сейчас есть практики, которые регламентируются законодательством, — это выделение инсайдеров, запрет для них на определенную категорию сделок, которая может конкретизироваться разными корпоративными политиками. Но единой модели нет.

То, что ЦБ дает больше норм, повышает вероятность того, что компании-инсайдеры будут себя правильно вести, потому что зачастую есть незлонамеренные нарушения, неурегулированный сегмент, инсайдеры, недостаточно знакомые со спецификой сделок и совершающие операции, которые не должны совершать, не зная об этом.

Некое централизованное регулирование, в том числе запрет на сделки инсайдеров перед крупными корпоративными событиями, — это хорошая инициатива, которая соответствует лучшим мировым практикам.

На американском рынке целые стратегии строятся вокруг анализа сделок инсайдеров. Они публичные, они отчитываются, соответственно, исходя из поведения инсайдеров, некоторые трейдеры целиком или частично корректируют свою стратегию. То, что появится хотя бы обезличенная агрегированная информация об инсайдерских сделках в той или иной компании, в целом для рынка полезно».

По данным Центробанка, объем дел об административных нарушениях за инсайд и манипулирование за полтора года вырос более чем в два раза. Кроме того, по словам представителя регулятора, сейчас появились новые недобросовестные практики. Например, инфлюенсер сначала покупает какое-то количество акций, потом пишет в Telegram-канале, что бумага точно вырастет в цене. Большое количество его подписчиков покупают эту акцию, цена растет, а инфлюенсер продает свой пакет по хорошей цене и фиксирует прибыль. Только за первое полугодие зарегистрировано более 100 административных дел и штрафов.

Светлана Белова