Главные новости за неделю 22–28 сентября. Кавказ

Задержание экс-депутата Госдумы и бывшего заместителя председателя правительства Крыма Руслана Бальбека произошло в Кабардино-Балкарской Республике в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Суд уже избрал меру пресечения — заключение под стражу.

Конкурсный управляющий Павел Рыбин объявил о продаже имущества должника ФГУП «Главное строительное управление ФСИН России». Начальная стоимость лота составляет 72,5 млн руб.

В отношении жителя Дербента следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование символики экстремистской организации). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану. В августе 2025 года фигурант привлекался к административной ответственности за демонстрацию символики запрещенного на территории России движения.

Завершены проектно-изыскательские работы по созданию газохимического комплекса в Буденновском районе Ставропольского края. Мощность будущего предприятия составит до 2,9 млн тонн продукции в год. В строительство вложат около 160 млрд руб.

В Карачаево-Черкесии открылся самый высокий подвесной мост в России. Аттракцион разместили на верхней станции канатной дороги «Орбита» курорта «Архыз» на высоте 3 тыс. м над уровнем моря. Длина конструкции составляет 100 м.

Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Республики Дагестан иск к ООО «Клеан Сити» о взыскании 1,1 млрд руб. Средства должны возместить ущерб почвам от незаконного размещения твердых коммунальных отходов.

Следственное управление СК по Северной Осетии направило в суд дело против генерального директора муниципальной похоронной организации. С мая 2024 по апрель 2025 года руководитель компании принимал от горожан деньги за предоставление земельных участков под будущие захоронения, хотя эти земли не находились в пользовании общества. За этот период организация получила более 5 млн руб. прибыли.

Сотрудники СК России по Республике Дагестан завершили расследование уголовного дела в отношении владельца автозаправочной станции, при взрывах на которой в 2024 году погибли 13 человек. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики привлек к субсидиарной ответственности учредителя ООО Фирма «Орк», которое занимается строительством автомобильных дорог, Джумала Оекова на сумму 296,7 млн руб. При этом суд приостановил производство.

Из-за прошедших дождей на 8 км. автодороги Цуриб — Арчиб вблизи села Магар сошел селевой поток, оставив без дорожного сообщения 19 населенных пунктов.

Национальный парк в Кисловодске летом 2025 года посетили 1,7 млн человек. Таким образом парк вошел в топ-3 самых популярных в России.