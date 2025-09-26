В Дагестане завершено расследование дела о гибели 13 человек при взрывах на АЗС

Сотрудники СК России по Республике Дагестан завершили расследование уголовного дела в отношении владельца автозаправочной станции, при взрывах на которой в 2024 году погибли 13 человек. Его обвиняют в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Следствием установлено, что обвиняемый привлек к проведению работ по реконструкции внутренних сетей газопровода на территории автозаправочной станции лиц, не являвшихся аккредитованными сотрудниками специализированных газовых служб. Работы выполнялись с грубыми нарушениями законодательства о промышленной, пожарной и газовой безопасности»,— отмечается в сообщении СКР.

По информации ведомства, 27 сентября 2024 года в подвальных помещениях автозаправочной станции, расположенной вдоль федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» в Карабудахкентском районе, произошла утечка газовоздушной смеси. Это привело к двум взрывам, в результате которых погибли 13 человек, еще 11 были госпитализированы в медицинские учреждения.

Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн