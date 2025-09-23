Житель Дербента стал фигурантом дела о демонстрировании запрещенной символики

В отношении жителя Дербента следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование символики экстремистской организации). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что в августе 2025 года фигурант привлекался к административной ответственности за демонстрацию символики запрещенного на территории России движения. Несмотря на это, в сентябре того же года, по версии следствия, фигурант умышленно вновь демонстрировал в публичном месте изображения, тем самым «подчеркивая свою приверженность экстремистской организации».

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении Следкома.

Константин Соловьев