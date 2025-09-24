На курорте «Архыз» в КЧР открыли самый высокий в стране подвесной мост

В Карачаево-Черкесии открылся самый высокий подвесной мост в России. Аттракцион разместили на верхней станции канатной дороги «Орбита» курорта «Архыз» на высоте 3030 м над уровнем моря. Длина конструкции составляет 100 м. С моста видно панорамы Кавказских гор и вершину Эльбруса, сообщает пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Гендиректор курорта Роман Киранчук заявил, что расположение моста на такой высоте стало рекордным для страны. Аттракцион вошел в новый высокогорный экстрим-парк, который создают на территории курорта.

Прогулка по мосту доступна только в теплое время года. Перед проходом туристам выдают страховочную систему и проводят инструктаж. Аттракцион закрывают с началом горнолыжного сезона 2025-2026 годов. По правилам на мост могут подниматься взрослые и дети.

Курорт «Архыз» открыли в 2013 году как один из ключевых проектов развития туризма на Северном Кавказе. В 2024 году здесь приняли около 400 тыс. туристов, а к 2030 году власти намерены увеличить поток до 1 млн человек в год.

Станислав Маслаков