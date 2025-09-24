Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье завершили подготовку к строительству газохимического комплекса

Завершены проектно-изыскательские работы по созданию газохимического комплекса в Буденновском районе Ставропольского края. Мощность будущего предприятия составит до 2,9 млн тонн продукции в год. В строительство вложат около 160 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стройку планируют завершить за пять лет. На площадке создадут более 600 постоянных рабочих мест. По данным правительства края, комплекс будет перерабатывать попутный газ с месторождений Северного Каспия и обеспечит дальнейшее развитие газохимического кластера региона.

Губернатор Владимир Владимиров представлял проект на встрече с руководством АО «Ставролен». Он подчеркнул, что предприятие соответствует современным экологическим требованиям. Министр энергетики региона Иван Ковалев ранее называл газохимический комплекс одним из ключевых инвестиционных проектов края.

Станислав Маслаков

Новости компаний Все