На Ставрополье завершили подготовку к строительству газохимического комплекса

Завершены проектно-изыскательские работы по созданию газохимического комплекса в Буденновском районе Ставропольского края. Мощность будущего предприятия составит до 2,9 млн тонн продукции в год. В строительство вложат около 160 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стройку планируют завершить за пять лет. На площадке создадут более 600 постоянных рабочих мест. По данным правительства края, комплекс будет перерабатывать попутный газ с месторождений Северного Каспия и обеспечит дальнейшее развитие газохимического кластера региона.

Губернатор Владимир Владимиров представлял проект на встрече с руководством АО «Ставролен». Он подчеркнул, что предприятие соответствует современным экологическим требованиям. Министр энергетики региона Иван Ковалев ранее называл газохимический комплекс одним из ключевых инвестиционных проектов края.

Станислав Маслаков