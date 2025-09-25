Во Владикавказе гендиректор похоронной компании ответит за превышение полномочий

Следственное управление СК по Северной Осетии направило в суд дело против генерального директора муниципальной похоронной организации, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По версии следствия, с мая 2024 по апрель 2025 года руководитель компании принимал от горожан деньги за предоставление земельных участков под будущие захоронения, хотя эти земли не находились в пользовании общества. За этот период организация получила более 5 млн руб. прибыли. Как установили следователи, действия гендиректора нарушили права муниципалитета и государства в сфере похоронного обслуживания.

Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ по республике, обвиняемому вменяется пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ, предусматривающей ответственность за превышение должностных полномочий. Дело поступило в суд для рассмотрения по существу.

Станислав Маслаков