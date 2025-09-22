В Кабардино-Балкарии продают имущество ФСИН за 72 млн рублей

Конкурсный управляющий Павел Рыбин объявил о продаже имущества должника ФГУП «Главное строительное управление ФСИН России». Начальная стоимость лота составляет 72,5 млн руб., сообщается в ЕФРСБ.

В лот включены права аренды на два земельных участка в Чегемском районе. Первый участок площадью 840 кв. м предназначен для строительства административного здания в селе Каменка. Второй участок площадью 756 тыс. кв. м отведен под разработку карьера по добыче и переработке вулканических туфов Каменского месторождения.

Также на продажу выставлены несколько объектов недвижимости: двухэтажное административное здание площадью 241,9 кв. м, здание магазина-столовой площадью 81,4 кв. м, механические мастерские площадью 154,8 кв. м и пеплоблочный цех площадью 320,9 кв. м.

В комплекс входят инженерные сооружения: газопровод протяженностью 1 тыс. м и две линии электропередач длиной 900 и 650 м соответственно.

Участники должны внести задаток в размере 10% от начальной цены на соответствующем этапе торгов. Цена будет снижаться на 10% от первоначальной стоимости каждые три календарных дня. Минимальная стоимость продажи установлена в размере 25% от начальной цены публичного предложения. Прием заявок на участие в торгах начнется 20 сентября 2025 года в 10:00 и завершится 17 октября того же года. Торги пройдут в форме публичного предложения с закрытой подачей ценовых предложений.

ФГУП «Главное строительное управление ФСИН России» признано Арбитражным судом Кабардино-Балкарской республики банкротом в феврале 2024 года по заявлению самого предприятия. В реестр требований кредиторов должника в процедуре наблюдения включена задолженность в размере 678,9 млн руб.

Тат Гаспарян