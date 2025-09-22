В Кабардино-Балкарии задержали экс-депутата от Крыма Руслана Бальбека

Задержание экс-депутата Госдумы и бывшего заместителя председателя правительства Крыма Руслана Бальбека произошло в Кабардино-Балкарской Республике в ходе оперативно-розыскных мероприятий, пишет ТАСС.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Его разыскали после объявления в федеральный розыск, связанного с уголовным делом по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ) и клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ). Суд уже избрал меру пресечения — заключение под стражу.

Экс-депутат находился в розыске по делу, связанному с преступлениями в сфере информационной безопасности и распространения клеветы. Его задержали спустя несколько месяцев поиска.

Руслан Бальбек занимал депутатский мандат в Госдуме с 2016 по 2021 год и до этого был зампредседателя Совета министров Крыма с 2014 по 2016 годы. После ухода из парламента он выступал как политолог в СМИ.

Станислав Маслаков