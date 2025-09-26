Суд взыскал с учредителя фирмы по строительству дорог в КЧР 296 млн рублей

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики привлек к субсидираной отвественности учредителя ООО Фирма «Орк», которое занимается строительством автомобильных дорог, Джумала Оекова на сумму 296,7 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

При этом, как следует из документов, суд приостановил производство по рассмотрению заявления о привлечении Оекова Джумала Кашифовича по обязательствам фирмы «Орк» в части определения окончательного размера субсидиарной ответственности и последующего взыскания в конкурсную массу должника до полной реализации имущества и окончания расчетов с кредиторами.

Эти же решением суд оказался привлекать к субсидираной ответственности по долгам банкрота ООО «Стройблок» и Арсена Мезова.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО Фирма «Орк» зарегистрировано в 2002 году в ауле Малый Зеленчук (Карачаево-Черкессия). Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Учредитель общества — Джумал Оеков (100%). Уставный капитал — 30 тыс. руб. Убыток предприятия за 2024 год составил 3,8 млн руб.

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики 31 августа 2022 года признал несостоятельным ООО фирма «Орк». Решение принято по заявлению Европейской транспортной компании.

Кредитор потребовал объявить ООО фирма «ОРК» банкротом из-за просроченной задолженности в размере 6,7 млн руб. основного долга и 56,7 тыс. руб. судебных расходов по госпошлине.

Долг возник по договорам поставки и оказания экспедиторских услуг. Арбитражный суд Ставропольского края ранее вынес решение от 16 октября 2020 года по делу о взыскании этой суммы с должника в пользу кредитора.

Суд удовлетворил требования Европейской транспортной компании и включил их в третью очередь реестра требований кредиторов ООО фирма ОРК. Размер включенных требований составил 6,7 млн руб. основного долга и 56,7 тыс. руб. расходов по госпошлине.

