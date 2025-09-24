В Ростовской области 113 муниципалитетов собрали 73,3 млн рублей турналога

В Ростовской области 113 из 453 муниципальных образований ввели туристический налог на своих территориях в 2025 году. Об этом сообщил министр экономического развития региона Павел Павлов в ходе пресс-конференции «Итоги туристического сезона в Ростовской области» в «Интерфаксе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

По данным на сентябрь, сумма средств, поступивших в консолидированный бюджет от туристического сбора, составила 73,3 млн руб. Деньги направлены на развитие туризма на местах.

«Сумма налога составила 1 % (но не более 100 руб.) от стоимости проживания каждого приезжающего в регион туриста в 2025 году»,— пояснил Павлов. В 2026 году размер сбора вырастет до 2%, в 2027 году — до 3% и так далее до 5%.

Господин Павлов добавил — министерство рекомендует муниципалитетам направлять средства, полученные от туристического налога, на улучшение инфраструктуры для путешественников. Главы районов, с которыми он общался, используют эти поступления для обустройства детских площадок и благоустройства пляжей.

По словам министра, туристический сбор взимается только с приезжих, не распространяясь на жителей Ростовской области. Его введение существенно не повлияло на развитие отрасли. «Цифры турпотока растут, число приезжающих в регион гостей будет увеличено и осенью»,— заключил спикер.

Валентина Любашенко