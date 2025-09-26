Главные новости к утру 26 сентября

Пожар начался на НПЗ в поселке Афипском в Краснодарском в результате атаки БПЛА, сообщили в оперштабе региона. Обломки беспилотников также обнаружили в Темрюкском районе. Пострадавших и повреждений нет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика России находится в плохом состоянии из-за конфликта на Украине. В разговоре с журналистами он заявил, что «у них дела идут очень плохо» и их экономика «катится к чертям». «Они бомбят все подряд и захватывают очень небольшую территорию, если вообще захватывают. На самом деле, они теряют часть территории. Так что, я думаю, это очень плохо отразилось на репутации России»,— сказал президент США.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по TikTok. Компанию оценили в $14 млрд. «Самое важное то, что это защищает безопасность данных американцев и гарантирует, что TikTok останется доступным …эта сделка гарантирует, что американская организация и американские инвесторы будут фактически контролировать алгоритм»,— сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Продажи авиабилетов, туров и отелей в Китае в сентябре выросли более чем в полтора раза к августу и год к году. Это продиктовано введением безвизового режима, общим восстановлением спроса на зарубежных направлениях и увеличением интереса к экскурсионным поездкам.

Алюминиевая ассоциация, в которую входит «Русал», добилась введения антидемпинговых мер в отношении фольги из Китая. Евразийская экономическая комиссия по результатам расследования предложила установить пошлины на эту продукцию из КНР до 20,24%.

«Литрес» первым из цифровых книжных сервисов начал продажи бумажных книг. В компании рассчитывают, что это позволит увеличить выручку на 10–15%, а дальше выйти на месячный заработок от таких продаж до 100 млн руб.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 октября пошлины в 25% на импорт грузовых автомобилей, пошлин 30% и 50% на импорт мягкой мебели и гарнитуры для ванн и кухонь, а также пошлины размером в 100% на импорт фармпрепаратов.

Полиция Испании в рамках проводимой Интерполом международной операции установила личность жертвы резонансного убийства, совершенного 20 лет назад в Барселоне, сообщается на сайте МВД страны. Убитая девушка, известная по материалам дела и публикациям как «женщина в розовом», оказалась гражданкой РФ.