Трамп объявил о введении пошлин в 100% на импорт фармпрепаратов

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 октября 100-процентной пошлины на импорт фармпрепаратов, если у компания не занимается строительством собственного завода в США. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«"Строит" будет определяться как "начало строительства" и/или "в процессе строительства"»,— написал он.

Ранее президент США сообщил о введении с 1 октября 25-процентных пошлин на импорт грузовых автомобилей. С этой же даты также начнут действовать тарифы на импорт в размере 50% и 30% на гарнитуру для кухни и ванной, а также на мягкую мебель.