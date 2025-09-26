Президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по TikTok. Компанию оценили в $14 млрд.

«Самое важное то, что это защищает безопасность данных американцев и гарантирует, что TikTok останется доступным …эта сделка гарантирует, что американская организация и американские инвесторы будут фактически контролировать алгоритм»,— сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ранее стало известно, что США и Китай достигли рамочного соглашения. Согласно нему, TikTok сможет продолжать работу в Штатах при условии передачи контроля над американскими активами местным инвесторам. ByteDance сохранит долю владения меньше 20%.

В новый консорциум инвесторов вошли в том числе Oracle, Silver Lake и Andreessen Horowitz. Они получат около 80% акций нового американского предприятия, которое будет контролировать TikTok в США.