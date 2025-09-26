Китаю заворачивают импорт

Алюминиевая ассоциация, в которую входит «Русал», добилась введения антидемпинговых мер в отношении фольги из Китая. Евразийская экономическая комиссия по результатам расследования предложила установить пошлины на эту продукцию из КНР до 20,24%. Это может позволить «Русалу» увеличить поставки на внутреннем рынке, но есть и риск удорожания упаковки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает ввести антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу из Китая в 17,16–20,24% в зависимости от производителя. Об этом говорится в заключении департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК по результатам соответствующего расследования. Документ опубликован на портале ЕЭК 25 сентября.

Расследование в отношении китайской фольги ЕЭК начала в 2024 году по заявлению Алюминиевой ассоциации, в которую входит «Русал» — крупнейший в РФ производитель этой продукции. По оценкам ассоциации, растущие в 2020–2023 годах объемы поставок и низкие цены на фольгу из КНР привели к тому, что темпы роста средневзвешенной цены фольги местных производителей отставали от темпов увеличения себестоимости. При этом производство фольги в Китае в 1,5 раза превышает внутренний спрос, что создает предпосылки для роста экспорта (см. “Ъ” от 2 апреля 2024 года).

ЕЭК в заключении указывает, что в анализируемый период (2020–2023 годы) рентабельность производства и продаж фольги местных компаний сократилась на 43,9% и 39,2%, прибыль от продаж увеличилась на 28,7% при росте отгрузок на 27,1%. За период расследования с замедлением темпов роста продаж до 1% прибыль от реализации товара снизилась на 6,7%, а рентабельность производства и продаж упала на 25,8% и 23,1% соответственно.

С учетом снижения финансовых показателей местных участников рынка, увеличения объема и доли демпингового импорта, высоких производственных и экспортных возможностей производителей КНР, введения аналогичных мер в отношении отдельных видов китайской фольги в других странах в ЕЭК пришли к заключению о наличии угрозы материального ущерба отрасли ЕАЭС.

По итогам расследования для фольги Xiamen Xiashun Aluminium Foil предложено ввести пошлину в 19,52%, для продукции Sunho — 17,16%, для Dingsheng и прочих производителей — 20,24%. Одновременно ЕЭК предложила одобрить ценовые обязательства Xiamen Xiashun Aluminium Foil, в соответствии с которыми компания может поставлять определенный объем товара без уплаты пошлины по цене, соответствующей уровню цен в ЕАЭС.

В Алюминиевой ассоциации сообщили “Ъ”, что приветствуют выводы ЕЭК. Введение пошлин позволит отечественным производителям реализовать масштабные инвестиционные проекты, направленные на дальнейшее замещение импорта в потребляющих отраслях, а также на освоение новых видов продукции, заявили в объединении. В «Русале» комментарий не предоставили.

Некоторые производители упаковки, следует из заключения ЕЭК, указали на негативные последствия введения пошлин. Так, АО «Упаковочные системы» (ранее Tetra Pak в РФ) отметило возможное увеличение себестоимости комбинированного упаковочного материала на основе картона на 5%. Также в заключении говорится о рисках увеличения стоимости пищевой продукции. Но в ЕЭК существенного удорожания пищевой упаковки не ожидают. Собеседник “Ъ” в отрасли отметил, что в РФ дефицит мощностей по производству фольги, а какие-то виды вообще не выпускаются, потому введение пошлин приведет к росту цен, в том числе на конечную продукцию. В «Упаковочных системах» отказались от комментариев.

Независимый промышленный эксперт Максим Худалов говорит, что объем российского рынка алюминиевой фольги оценивается в 80–90 тыс. тонн, из которых 35–40% занимают китайские производители. КНР, вероятно, сможет пожертвовать частью прибыли и продолжит поставлять продукцию в Россию по ценам ниже рыночных, потому эффект для «Русала» будет незначительным, считает аналитик. По его оценкам, возможно, компании удастся вытеснить китайскую продукцию в объеме 15–20 тыс. тонн. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов добавляет, что мера позволит «Русалу» повысить рентабельность фольгопрокатного дивизиона.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова