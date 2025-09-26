Туристы преисполнились востока

Продажи авиабилетов, туров и отелей в Китае в сентябре выросли более чем в полтора раза к августу и год к году. Это продиктовано введением безвизового режима, общим восстановлением спроса на зарубежных направлениях и увеличением интереса к экскурсионным поездкам. Турбизнес рассчитывает на двукратный рост продаж по итогам года за счет комбинированных туров. Результаты делового сегмента скромнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Количество забронированных авиабилетов в Китай в сентябре выросло на 60% к августу и на 50% год к году, подсчитали в OneTwoTrip. В «Авиасейлс» говорят, что Китай в сентябре 2025 года формирует 3,5% от общего объема зарубежных авиабронирований. Это на 26% больше, чем в августе, и на 59% превышает значение сентября прошлого года. Страна на десятом месте среди наиболее востребованных направлений.

Член совета директоров «Туту» Игорь Сивец говорит, что число гостиничных бронирований в Китае в сентябре выросло на 75% к августу и в два раза год к году. В «Яндекс Путешествиях» отметили увеличение на 60% за месяц. По данным «Слетать.ру», спрос на туры в Китай в сентябре вырос на 66,8% год к году. Страна занимает шестую позицию в числе востребованных направлений с долей 4,3%. Год назад показатель оценивался в 2,7%.

Рост спроса Китаю обеспечила либерализация правил въезда. 2 сентября местные власти заявили, что с целью бизнеса, туризма, посещения родственников, друзей и обменными визитами россияне могут приезжать без виз и оставаться до 30 дней. Заработало нововведение 15 сентября (см. “Ъ” от 3 сентября).

Руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина считает, что интерес к Китаю стимулируют расширение полетных программ и стабилизация валютного курса, которая в целом приводит к росту активности на выездных направлениях. Игорь Сивец обращает внимание на увеличение спроса со стороны российских туристов на экскурсионные поездки: «Европа довольно дорогая и труднодоступная, а Турцию уже многие успели посмотреть». Китай перестает быть экзотическим направлением, считает он.

Руководитель «OneTwoTrip для бизнеса» Степан Мастрюков говорит, что у бизнес-аудитории Китай — ключевое направление: на страну приходится 18% от всех оформленных в 2025 году билетов за рубеж. Основной город прибытия — Шанхай, его доля оценивается в 33%. 25% приходится на Пекин, 15% спроса формирует Гуанчжоу, 7% — Шэньчжэнь и 4% — Чэнду.

В число наиболее востребованных направлений у туристов, по данным «Авиасейлс», также входят курортная Санья и Харбин. У туроператоров 82,6% продаж формируют туры на Хайнань, следует из подсчетов «Слетать.ру».

В Ассоциации туроператоров России отмечают, что с ростом спроса средняя стоимость авиабилетов в Китай выросла на 15–20%. Аналитики Trivio также обращают внимание на уверенный рост цен в контексте повышенного спроса и ограниченного предложения. Как следует из поисковой выдачи «Авиасейлс», наиболее бюджетный вариант перелета на 1–8 октября из Москвы в Пекин и обратно 25 сентября стоил 32,3 тыс. руб., прямой — 47,2 тыс. руб.

В «Яндекс Путешествиях» говорят, что средняя стоимость размещения в Китае в октябре составляет 10,2 тыс. руб. за ночь. Год к году показатель сократился на 15%. Снижение средних цен зафиксировали и туроператоры. В «Русском экспрессе» говорят, что средний чек при бронировании путешествия в сентябре — 155 тыс. руб. Год к году значение снизилось на 39%, к августу — на 12%. Это может быть связано с завершением летнего сезона, укреплением рубля и расширением возможностей авиаперевозки.

Гендиректор сервиса для командировок «Ракета» Дмитрий Кривошеев считает, что интерес к деловым поездкам в Китай будет повышаться в долгосрочной перспективе: отмена виз упрощает логистику. Но в итоге прирост, по его мнению, будет сглаженным, 13–15% за год. Прогноз «Аэроклуба» — увеличение продаж на 25–30%. «Бизнес традиционно рассматривает Китай как стратегическое направление, и визовые ограничения никогда не мешали выстраивать отношения»,— говорит управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова.

Ожидания классического туристического сегмента выше. Любовь Воронина ожидает дальнейшего роста спроса на Китай, указывая на высокую популярность азиатских стран в целом. В «Русском экспрессе» планируют нарастить продажи в два с половиной раза. В первую очередь за счет комбинированных туров, предполагающих совмещение отдыха на Хайнане с экскурсионной программой в Пекине, Шанхае или Чэнду.

Александра Мерцалова