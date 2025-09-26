Трамп объявил о введении пошлин в 50% и 30% на импорт мебели

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 октября 50-процентной пошлины на гарнитуру для ванной и кухни, а также 30-процентной — на мягкую мебель. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам господина Трампа, причина тарифов — «массовый наплыв» этих товаров в США из других стран. «Это очень нечестная практика, но мы должны защитить, ради национальной безопасности и других причин, наш производственный процесс»,— написал он.

Ранее президент США сообщил о введении с 1 октября 25-процентных пошлин на импорт грузовых автомобилей. С этой же даты также начнут действовать 100-процентные пошлины на фармацевтику компаний, которые не занимаются строительством собственного завода в Соединенных Штатах.