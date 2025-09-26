Трамп: экономика России катится к чертям

Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика России находится в плохом состоянии из-за конфликта на Украине. В разговоре с журналистами он заявил, что «у них дела идут очень плохо» и их экономика «катится к чертям».

«Они бомбят все подряд и захватывают очень небольшую территорию, если вообще захватывают. На самом деле, они теряют часть территории. Так что, я думаю, это очень плохо отразилось на репутации России»,— сказал президент США.

Господин Трамп добавил, что США «закончили бы эту войну за неделю».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономике России «еще далеко до рецессии». Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Дональд Трамп своей резкой риторикой «подыгрывает» собеседникам, а реальная ситуация «более сложная».