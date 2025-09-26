Убитая 20 лет назад в Барселоне «женщина в розовом» оказалась гражданкой РФ

Полиция Испании в рамках проводимой Интерполом международной операции смогла установить личность жертвы резонансного убийства, совершенного 20 лет назад в Барселоне, сообщается на сайте МВД страны. Убитая девушка, известная по материалам дела и публикациям как «женщина в розовом», оказалась гражданкой РФ.

Тело молодой женщины с признаками насильственной смерти 3 июля 2005 года в барселонском муниципалитете Виладеканс нашел таксист. Тело было доставлено на место преступления примерно за 12 часов до обнаружения. Личность жертвы установить тогда не удалось. И только теперь, после сравнения отпечатков пальцев с найденными сотрудниками Интерпола в Анкаре, определено, что женщина была из России.

По информации МВД Испании, впоследствии идентификацию подтвердили в России, сравнив генетический профиль жертвы с профилем сестры погибшей. Имя убитой не сообщается, указывается, что на момент гибели ей исполнился 31 год. Также в сообщении ничего не говорится о раскрытии уголовного дела — вероятно, убийца не найден.

