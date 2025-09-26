НПЗ на севере Краснодарского края загорелся в результате атаки БПЛА

Пожар начался на НПЗ в поселке Афипском в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА, сообщили в оперштабе региона. Обломки беспилотников также обнаружили в Темрюкском районе.

Пострадавших и повреждений нет, уточнили в оперштабе. Возгорание в Афипском было потушено на площади 30 кв. м. На местах работают экстренные службы.

24 сентября под атаку БПЛА попал Новороссийск. В результате погибли два мирных жителя, еще 11 получили ранения. Были повреждены жилые дома, гостиница и офисные здания. По данным «Ъ», СКР возбудит уголовное дело о теракте.

Подробности — в материале «Ъ» «Новороссийск атаковали с воздуха и моря».