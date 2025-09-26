Бумага все стерпит

«Литрес» первым из цифровых книжных сервисов начал продажи бумажных книг. В компании рассчитывают, что это позволит увеличить выручку на 10–15%, а дальше выйти на месячный заработок от таких продаж до 100 млн руб. Также причиной для запуска продаж бумажной продукции может быть желание компании попасть под будущую программу аналога «Пушкинской карты» для покупки книг среди молодежи.

Книжный сервис «Литрес» запускает продажу бумажных книг, рассказали “Ъ” в компании. Это первый из цифровых книжных ресурсов в России, кто внедряет полноценную продажу бумажной продукции. На старте продаж в ассортименте сервиса будет представлено около 30% каталога «Читай-город—Буквоед», который составит 42 тыс. уникальных наименований, но до конца года его планируется расширить до 100%, говорят в компании. Ранее каталог уже был доступен на сайте «Литреса», но только по реферальной программе. В компании добавляют, что внедрение офлайн-продаж сможет увеличить выручку сервиса на 10–15%, а в перспективе достигнуть ежемесячного показателя в 100 млн руб.

«Синергия бумажного и цифрового форматов — одна из ключевых возможностей для развития книжного рынка России в целом»,— считает гендиректор «Литреса» Сергей Анурьев. Он добавляет, что в дальнейшем сервис планирует внедрить оформление предзаказов на бумажные книги и подключить новые варианты доставки: курьерскую, 5post и др. На данный момент доставка будет осуществляться только в точки продаж «Читай-города».

В сети «Читай-город—Буквоед» добавили, что у нее появится дополнительная витрина для продаж книг, а доход от них будет разделен между компаниями: «Мы ориентируемся на мультиформатных клиентов, этот сегмент составляет 24% от общего количества читателей, при этом такие клиенты формируют до 45% рынка в денежном выражении». ARPU (средний доход на пользователя) по омниканальным клиентам примерно в 1,5 раза выше, чем выручка на только офлайн-клиента, добавили там.

По данным «Спарк-Интерфакса», выручка ООО «Литрес» в 2024 году составила 7,7 млрд руб., чистая прибыль — 592,8 млн руб.

«Запуск продажи бумажных книг — ожидаемый шаг от "Литреса", так как рынок движется в сторону консолидации и создания экосистем»,— замечает директор по развитию книжного сервиса «Строки» Татьяна Соловьева. При этом она добавляет, что их сервис не хочет становиться маркетплейсом, поэтому фокусируется на продвижении собственного издательства и экосистемы, коллаборациях с участниками рынка и синхронизации разных книжных форматов. В «Яндекс Книгах» ответили “Ъ”, что бумажные и электронные форматы при правильной совместной работе усиливают друг друга: «Мы поддерживаем сотрудничество с офлайн-ритейлом: запускаем синхрорелизы книг с издательствами, выпускаем печатные версии нашего оригинального формата — книжных сериалов. Такой подход позволяет расширить охват и не ограничиваться аудиторией, предпочитающей определенный формат».

Источник “Ъ” на книжном рынке считает, что одной из причин развития бумажной торговли «Литреса» может быть желание компании попасть под будущую программу аналога «Пушкинской карты» для покупки книг среди молодежи. Ранее “Ъ” писал, что Минцифры работает над выпуском книжной карты совместно с отраслью, а ее оператором может стать VK или «Яндекс» (см. “Ъ” от 19 сентября).

«Для печатной книги любая площадка с хорошей посещаемостью — только в плюс, для рынка — тоже плюс, но уже немного меньше, так как если сама компания прогнозирует рост своей выручки на 10–15%, то это в районе 1 млрд руб., что для отрасли в целом приравнивается к 1%»,— заключает эксперт на книжном рынке Владимир Харитонов.

По данным «Эксмо-АСТ», коммерческий рынок бумажных книг в 2024 году увеличился на 7%, до 98 млрд руб., а по итогам 2025 года может вырасти еще на 9%, до 107 млрд руб. При этом в прошлом году продажи в книжных магазинах опустились до исторического минимума — 74 млн экземпляров, что на 9,9% меньше, чем в 2023 году. Продажи за восемь месяцев 2025 года в книжных магазинах также сократились на 6–18% (см. “Ъ” от 17 сентября).

Варвара Полонская