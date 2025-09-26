Трамп объявил о введении пошлин в 25% на импорт грузовых автомобилей
Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 октября пошлины в 25% на импорт грузовых автомобилей. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Таким образом, наши великие производители крупных грузовиков, такие как Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks и другие, будут защищены от натиска внешних вмешательств»,— написал президент США. По его словам, это обеспечит национальную безопасность.
С весны в США действуют пошлины в 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей.
Кроме того, Дональд Трамп объявил о введении с 1 октября 50-процентной пошлины на гарнитуру для ванной и кухни, а также 30-процентной — на мягкую мебель.