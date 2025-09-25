Главные новости за 25 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Вениамин Кондратьев официально вступил в должность губернатора Краснодарского края, произнеся присягу в третий раз.

В Тихорецком районе Кубани найден мертвым депутат районного Совета Виталий Капустин. Тело 44-летнего политика обнаружили в лесополосе около станицы Новорождественской 25 сентября.

В мэрию Новороссийска поступило 121 обращение о повреждении жилья при атаке ВСУ.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о массовом отравлении на поминках в Новороссийске.

На Кубани возбуждено уголовное дело по факту возгорания вагонов электропоезда.

Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 50 кв. м.

Обломки БПЛА обнаружили на предприятии в Белореченском районе. На объекте произошло возгорание.

В КТК сделали заявление после атаки беспилотников на Новороссийск.

Власти Крыма выставили на торги дельфинарий «Акварель» в Алуште за 122 млн руб.

Стоимость работ по возведению второго этапа нового городского кладбища в станице Елизаветинской выросла до 541,7 млн руб.