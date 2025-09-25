Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава СКР поручил доложить о проверке массового отравления в Новороссийске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о массовом отравлении на поминках в Новороссийске. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В соцсетях распространилась информация о том, что в селе Кирилловка на поминках произошло массовое отравление людей. В результате употребления пищи в заведении общественного питания самочувствие ухудшилось у 16 человек. Девятилетнему мальчику потребовалась медицинская помощь.

В СУ СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка. Руководителю регионального ведомства Андрею Маслову поручено доложить о ходе и ее результатах.

Алина Зорина

