Глава СКР поручил доложить о проверке массового отравления в Новороссийске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о массовом отравлении на поминках в Новороссийске. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

В соцсетях распространилась информация о том, что в селе Кирилловка на поминках произошло массовое отравление людей. В результате употребления пищи в заведении общественного питания самочувствие ухудшилось у 16 человек. Девятилетнему мальчику потребовалась медицинская помощь.

В СУ СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка. Руководителю регионального ведомства Андрею Маслову поручено доложить о ходе и ее результатах.

Алина Зорина