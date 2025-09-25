Стоимость II этапа строительства кладбища под Краснодаром достигла 542 млн руб

Стоимость работ по возведению второго этапа нового городского кладбища в станице Елизаветинской выросла до 541,7 млн руб. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Изначально на эти цели планировали направить 533,5 млн руб. Контракт предусматривает выполнение работ с момента заключения соглашения до 30 ноября 2026 года, общий срок исполнения — до 30 декабря 2026 года. Цена зафиксирована и может изменяться лишь в случаях, установленных законодательством.

Строительство объекта разделено на четыре этапа. Работы по первому этапу должны завершиться к 30 апреля 2026 года, по второму — к 30 июля, третьему — к 30 октября, четвертому — к 30 декабря 2026 года. Закупка размещена 25 сентября 2025 года, прием заявок завершится 13 октября, итоги планируется подвести 16 октября.

Ранее глава Краснодара Евгений Наумов отмечал дефицит кладбищ в городе и необходимость возведения новых объектов, в том числе в станице Старокорсунской.

Анна Гречко