Национализированный дельфинарий «Акварель» в Алуште продают за 122 млн рублей

Власти Крыма выставили на торги дельфинарий «Акварель» в Алуште за 122 млн руб. Об этом сообщается в документации аукциона, организатором которого выступает Государственное автономное учреждение «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС Торги Фото: ГИС Торги

Комплекс расположен по адресу улица Горького, 7Д в центральной части города. Общая площадь объекта (нежилое здание — центр дельфинотерапии, реабилитации и отдыха) составляет 1427,5 кв. м.

Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 50% от начальной стоимости — 61 млн руб. Шаг аукциона установлен в размере 6,1 млн руб. Согласно распоряжению Совета министров республики, задаток не возвращается, если победитель откажется подписывать договор.

Будущий владелец сможет самостоятельно определить целевое назначение имущества с учетом установленных ограничений.

Дельфинарий «Акварель» функционирует с 2012 года как культурно-образовательный и терапевтический центр. Здесь проводятся шоу-программы с дельфинами и морскими котиками, а также курсы дельфинотерапии с использованием черноморских дельфинов-афалин.

Комплекс попал под национализацию в июне 2024 года и перешел в собственность субъекта федерации. Итоги аукциона будут подведены 26 сентября 2025 года, сообщается на портале «ГИС. Торги».

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что национализированный пансионат «Крымская весна» в Судаке выставлен на продажу за 500 млн руб. через электронный аукцион.

Тат Гаспарян