Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На предприятии Белореченского района произошел пожар из-за падения обломков БПЛА

Обломки БПЛА обнаружили на предприятии в Белореченском районе. На объекте произошло возгорание. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ночь на 25 сентября фрагменты беспилотников упали в районе одного из крупных предприятий муниципалитета. Около 140 сотрудников были эвакуированы в защитное сооружение.

Площадь пожара составила 50 кв. м, его ликвидировали. Пострадавших нет. На месте работают экстренные и специальные службы.

Алина Зорина

Новости компаний Все