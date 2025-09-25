На предприятии Белореченского района произошел пожар из-за падения обломков БПЛА
Обломки БПЛА обнаружили на предприятии в Белореченском районе. На объекте произошло возгорание. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В ночь на 25 сентября фрагменты беспилотников упали в районе одного из крупных предприятий муниципалитета. Около 140 сотрудников были эвакуированы в защитное сооружение.
Площадь пожара составила 50 кв. м, его ликвидировали. Пострадавших нет. На месте работают экстренные и специальные службы.