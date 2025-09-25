В мэрию Новороссийска поступило 121 обращение о повреждении жилья при атаке ВСУ

В Новороссийске рабочие группы осмотрели 98 квартир, пострадавших в результате атаки беспилотников 24 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Всего от жителей поступило 121 обращение о повреждении жилых помещений. Экспертная комиссия обследовала несущие конструкции, фасады и кровлю семи многоквартирных домов.

По предварительным выводам, существенных повреждений, угрожающих обрушением зданий, нет. Основные разрушения касаются стеклопакетов, фасадов, внутренней отделки и перегородок.

В домах №55 по улице Шевченко и №98 по улице Энгельса полностью восстановили энергоснабжение. На доме по ул. Шевченко, 55 потребуется полная замена стропильной системы и кровли.

Кроме того, коммунальные службы продолжают расчистку территорий, специалисты Центра озеленения убирают поврежденные деревья, а волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ помогают жителям в уборке квартир.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что атаку БПЛА квалифицируют по ст. 205 УК РФ (теракт) и будут расследовать в Центральном аппарате СКР. В результате налета дронов погибли два человека и пострадали 12.

Анна Гречко