Площадь пожара на полигоне ТКО в Новороссийске сократилась до 50 «квадратов»
Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 50 кв. м. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Для тушения пожара привлечено шесть единиц специализированной техники. По данным на 25 сентября, выполнено около 1,4 тыс. рейсов и отсыпано более 13,8 тыс. куб. м грунта.
Возгорание на полигоне произошло 6 сентября. Изначально площадь пожара составляла 900 кв. м.