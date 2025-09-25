Площадь пожара на полигоне ТКО в Новороссийске сократилась до 50 «квадратов»

Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 50 кв. м. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Для тушения пожара привлечено шесть единиц специализированной техники. По данным на 25 сентября, выполнено около 1,4 тыс. рейсов и отсыпано более 13,8 тыс. куб. м грунта.

Возгорание на полигоне произошло 6 сентября. Изначально площадь пожара составляла 900 кв. м.

Алина Зорина