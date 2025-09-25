СМИ: депутат Тихорецкого района найден мертвым

В Тихорецком районе Краснодарского края найден мертвым депутат районного Совета Виталий Капустин. Тело 44-летнего политика обнаружили в лесополосе около станицы Новорождественской 25 сентября, пишет kp.ru.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации СМИ, смерть не имеет криминального характера. Предполагаемые мотивы произошедшего не сообщаются. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств случившегося.

На запрос «Ъ-Кубань» в СУ СКР по Краснодарскому краю на данный момент не ответили.

Виталий Капустин родился в 1982 году в станице Архангельской Краснодарского края. Окончил Новочеркасский политехнический университет по специальности «Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановления деталей машин и аппаратов». С 2016 года возглавлял компанию «Кубаньспецстрой». Также был депутатом Совета Отрадненского сельского поселения четвертого созыва с 2019 по 2023 годы.

Алина Зорина