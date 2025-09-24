Главные новости за 24 сентября. Сочи

С января 2025 года в Сочи в розыск были объявлены 158 жителей. 116 пропавших были найдены, однако 17 из них — погибшими.

Строительная отрасль Сочи с января по август 2025 года зарегистрировала 258 компаний против 361 за аналогичный период прошлого года. Спад составил 28,5%.

В отношении блогера и исламского проповедника Мансура (до принятия ислама — Бориса) Гнеева, задержанного в Сочи, возбуждено уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ).

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о взяточничестве при выделении мест на кладбищах в Сочи и направила материалы в Центральный районный суд города. Перед судом предстанут 14 фигурантов во главе с советником экс-мэра.

С 1 октября в Сочи на маршруте до Имеретинского курорта начнут курсировать 26 дополнительных рейсов электропоездов «Ласточка». Поезда будут курсировать ежедневно.

Администрации Сочи и Сириуса предупредили жителей и туристов об угрозе атаки безэкипажных катеров и призвали покинуть набережную с пляжами. Власти рекомендуют горожанам при звучании сирен не находиться на открытых пространствах возле моря.

Городской оперативный штаб Сочи принял решение эвакуировать отдыхающих с пляжей курорта после атак БПЛА и беспилотных катеров на Краснодарский край в акватории Черного моря. Жителей и гостей Сочи призвали сохранять спокойствие.