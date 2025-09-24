За год число строительных компаний в Сочи сократилось на 28,5%

Строительная отрасль Сочи с января по август 2025 года зарегистрировала 258 компаний против 361 за аналогичный период прошлого года. Спад составил 28,5%, рассказали «Ъ-Сочи» аналитики сервиса «Контур.Фокус».

По данным специалистов, по месяцам наибольшие различия пришлись на январь и август: 22 против 42 и 22 против 52 соответственно. В феврале число регистраций почти сохранилось на уровне прошлого года — 41 против 40, а в июне — 41 против 45. В июле зафиксировано падение на четверть — 38 против 51. К сентябрю доля «новичков» снизилась с 15,6 до 12,2%.

В Краснодаре динамика также отрицательная: 784 регистрации против 981 в прошлом году, сокращение составило 20%. В январе спад был наиболее заметным — 82 против 104, в мае — 80 против 125, в августе — 77 против 121. Рост наблюдался лишь в июле: 120 против 119. Доля «новичков» уменьшилась с 17,3 до 12,8%.

По краю в целом строительный сектор потерял 16,3% регистраций — 2,2 тыс. против 2,6 тыс. Январь снизился с 268 до 218 регистраций, май — с 314 до 232, август — с 326 до 246. Лишь в июле динамика осталась на уровне прошлого года — 316 против 319. В итоге доля «новичков» в отрасли региона снизилась с 17,9 до 14,5%.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте с января по август 2025 года количество регистраций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в туристической сфере снизилось на 19,9%, составив 209 по сравнению с 261 за аналогичный период прошлого года. В Краснодаре, наоборот, наблюдается рост на 5,5% — зарегистрировано 173 компании, однако в целом по региону количество регистраций в сфере туризма сократилось на 16%.

Мария Удовик