Дело о «кладбищенской мафии» в Сочи направили в суд

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о взяточничестве при выделении мест на кладбищах в Сочи и направила материалы в Центральный районный суд города. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Перед судом предстанут 14 фигурантов, которым вменяется участие в преступном сообществе и получение взяток в 79 эпизодах. Общая сумма незаконных вознаграждений, по данным следствия, составила не менее 12,8 млн руб.

По версии правоохранительных органов, с августа 2023 года по июль 2024 года организованная группа во главе с общественным советником экс-мэра Сочи по финансово-экономическим вопросам Родионом Пищуром при участии чиновников департамента городского хозяйства и руководителей ритуальных агентств создавала условия, при которых захоронение на муниципальных кладбищах было возможно за деньги. Суммы, которые, по данным обвинения, требовали с родственников умерших, варьировались от 200 тыс. до 3 млн руб.

31 июля 2024 года Следственный комитет по Краснодарскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела и проведении обысков по 25 адресам в Сочи, в ходе которых изъяли более 15 млн руб. и документы, имеющие значение для расследования. На следующий день, 1 августа, пресс-служба регионального следкома заявила о задержании первых фигурантов. 2 августа Центральный районный суд Сочи арестовал предполагаемого организатора схемы Родиона Пищура и двоих чиновников департамента похоронного дела.

В январе 2025 года Октябрьский районный суд Краснодара продлил арест господина Пищура, а следствие продолжило установление обстоятельств деятельности группы. Теперь дело о так называемой «кладбищенской мафии» направили в суд. Подсудимым грозит от 7 до 20 лет лишения свободы, а также штрафы, которые могут достигать 60-кратного размера полученных взяток.

Мария Удовик