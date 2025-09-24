В Сочи с начала года без вести пропало 158 человек

С января 2025 года в Сочи в розыск были объявлены 158 жителей. Как сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе УВД города-курорта, 116 пропавших были найдены, однако 17 из них — погибшими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (Сочи) информировала, что с начала этого года спасателями было проведено 355 поисково-спасательных работ, в ходе которых удалось спасти 256 человек, в том числе 30 детей. В операции были задействованы 4,9 тыс. сотрудников и 987 единиц техники. Из общего числа выездов 114 приходились на ликвидацию происшествий природного характера: 94 — в горнолесной местности и 20 — на воде. Техногенных происшествий зафиксировано 68, из них 19 — ДТП. Принято 173 вызова на бытовые и прочие происшествия.

Для сравнения, за аналогичный период 2024 года спасатели провели 451 поисково-спасательную операцию и оказали помощь 368 гражданам, включая 49 детей. Тогда к ликвидации происшествий привлекались 2307 спасателей и 549 единиц техники. Природных происшествий было зафиксировано 145, в том числе 101 — в горах и 44 — на воде. Работ техногенного характера проведено 56, из них 40 приходились на ликвидацию последствий ДТП. Было принято 250 вызовов на бытовые и иные происшествия.

Мария Удовик