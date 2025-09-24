В Сочи против исламского проповедника возбудили дело об экстремизме

В отношении блогера и исламского проповедника Мансура (до принятия ислама — Бориса) Гнеева, задержанного в Сочи, возбуждено уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ). Об этом «Ъ-Сочи» сообщил источник в правоохранительных органах, отказавшись раскрывать подробности дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ряда федеральных Telegram-каналов, в доме фигуранта прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли технику. Также сообщается, что суд избрал Мансуру Гнееву меру пресечения в виде двух месяцев ареста в СИЗО-1 Краснодара.

По неофициальным данным, дело связано с видеороликом блогера, в котором он якобы критиковал «Русскую общину».

В 2024 году Усть-Лабинский районный суд признал Мансура Гнеева виновным по административной статье о возбуждении ненависти (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Блогеру назначили штраф в размере 15 тыс. руб.

Кроме того, господина Гнеева арестовали на 14 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). Он отказался предоставить документы и пытался скрыться от сотрудников полиции.

Позже на видео, опубликованном в социальных сетях, господин Гнеев извинился за свои «неудачные высказывания в адрес христианства и принадлежности адыгских земель».

Мансур Гнеев ведет авторский блог на платформе YouTube.

Мария Удовик