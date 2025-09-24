Пляжи Сочи очистили от туристов из-за атак БПЛА

Городской оперативный штаб Сочи принял решение эвакуировать отдыхающих с пляжей курорта после атак БПЛА и беспилотных катеров на Краснодарский край в акватории Черного моря. Об это рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Решение о превентивных мерах принято в связи с использованием Украиной безэкипажных катеров для атак на регион. По данным штаба, в настоящий момент ситуация на территории курорта остается штатной.

Власти уведомили, что в случае реальной опасности во всех районах города активируются системы оповещения. Жителей и гостей Сочи призвали сохранять спокойствие.

Мария Удовик