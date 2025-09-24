В Сочи с октября запустят 26 дополнительных электричек

С 1 октября в Сочи на маршруте до Имеретинского курорта начнут курсировать 26 дополнительных рейсов электропоездов «Ласточка». Поезда будут курсировать ежедневно, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из Сочи первая электричка отправится в 5:25 утра, последняя — в 00:15. С Имеретинского курорта движение начнется в 3:51 утра и завершится в 23:15.

По пути составы будут делать остановки на станциях Мацеста, Хоста, Известия, Адлер, Научный парк (Олимпийская деревня).

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов сообщил, что запуск дополнительных электропоездов пригородного сообщения является стратегической инициативой РЖД, которая направлена на укрепление транспортной инфраструктуры побережья.

Он отметил, что это поможет разгрузить автодороги курорта и предложит удобный способ передвижения для жителей и туристов. По его словам, железнодорожный транспорт значительно сокращает время в пути, особенно в часы пик.

В Сочи автобусы работают по 126 маршрутам, и одним из самых популярных направлений является связь с федеральной территорией Сириус.

Новое расписание можно найти на сайте «Кубань Экспресс-Пригород», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и по телефону горячей линии 8-800-775-00-00.

«Ъ-Сочи» писал, что с 1 октября на маршруте между федеральной территорией Сириус и Сочи будет запущено более 10 дополнительных электропоездов «Ласточка», что улучшит транспортную доступность и качество пассажирских перевозок. Власти также рассматривают возможность увеличения числа электропоездов на маршруте Сириус — Роза Хутор в связи с ростом популярности горных прогулок и началом горнолыжного сезона.

Мария Удовик