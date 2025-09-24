В Сочи и Сириусе объявлена тревога из-за угрозы атаки БЭК
Администрации Сочи и Сириуса предупредили жителей и туристов об угрозе атаки безэкипажных катеров и призвала покинуть набережную с пляжами. Об этом сообщили главы курортов Андрей Прошунин и Дмитрий Плишкин в своих Telegram-каналах.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Власти рекомендуют горожанам при звучании сирен не находиться на открытых пространствах возле моря. Тем, кто остается дома, советуют не подходить к окнам и укрыться в комнатах, не выходящих на морскую сторону, или в помещениях без окон - коридорах, ванных, кладовых.
«Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в моих соцсетях и на официальной странице администрации Сочи»,— говорится в обращении.
Мэрия заверила, что сигнал тревоги отменят сразу после нормализации обстановки.