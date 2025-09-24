Главные новости к утру 24 сентября

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й Генеральной Ассамблее ООН. В числе первых встреч в графике министра — переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. На общих прениях Сергей Лавров выступит 27 сентября.

Президент США Дональд Трамп назвал СВО «бесцельной войной», которую «Россия ведет уже три с половиной года», По его словам, такую войну «настоящая военная держава могла бы выиграть менее чем за неделю». «На самом деле, это делает ее (Россию — “Ъ”) похожей на “бумажного тигра”»,— написал он в соцсети Truth Social.

Украине удастся вернуть все утраченные территории, а возможно, «пойти дальше», в чем ей помогут страны Евросоюза. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп. «Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и, в особенности, НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом»,— написал он в соцсети Truth Social.

Шесть мирных жителей были ранены в результате атаки БПЛА на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его информации, прилет пришелся на коммерческий объект.

Доля TikTok в российском инфлюенс-маркетинге может вырасти по итогам 2025 года в пять раз и достигнуть 15 млрд руб., прогнозируют аналитики. Несмотря на ограничения работы TikTok в России, участники рынка отмечают его преимущество перед конкурентами в виде более качественной работы алгоритмов и высоких органических охватов. Дополнительно разогревает интерес к платформе спрос на продвижение у блогеров.

Минэкономики для помощи в регулировании развития креативных индустрий предлагает субъектам РФ воспользоваться вариантом модельного регионального закона. Документ ведомство разработало совместно с Центром стратегических разработок.

На оставшиеся в России активы американской Caterpillar нашелся претендент. Покупкой компаний, одна из которых занимается обслуживанием газотурбинного оборудования, заинтересовалась структура Андрея Черномырдина, сына экс-премьера Виктора Черномырдина. Через суд она требует обязать Caterpillar предоставить согласие на сделку и документы, необходимые для получения разрешения правительственной комиссии.

Американская нефтяная компания Exxon Mobil и «Роснефть» подписали предварительное соглашение, которое может помочь Exxon возместить убытки в размере $4,6 млрд. Эти убытки были понесены в 2022 году после ухода Exxon с российского рынка.

В возрасте 87 лет умерла итальянская актриса Клаудия Кардинале. Она была известна как муза режиссеров Лукино Висконти и Федерико Феллини. Она сыграла в фильмах «Восемь с половиной», «Однажды на Диком Западе» и «Мать».

В результате супертайфуна «Рагаса» 14 человек погибли, 124 пропали без вести. Еще 18 человек получили ранения. Более 7 тыс. человек были эвакуированы. В восточном уезде Хуалянь вышло из берегов озеро, потоки воды устремились вниз по течению и смыли мост.