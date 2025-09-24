14 человек погибли и 124 пропали без вести на Тайване после тайфуна «Рагаса»

Супертайфун «Рагаса» (в переводе с тагальского «Схватка») нанес катастрофические разрушения на Тайване, есть жертвы, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня. В восточном уезде Хуалянь вышло из берегов озеро, потоки воды устремились вниз по течению и смыли мост. Местные власти сообщили, что 14 человек погибли, 124 пропали без вести. Еще 18 человек получили ранения. Более 7 тыс. человек были эвакуированы.

Накануне на севере Филиппин в результате наводнения и оползней из-за тайфуна погибли по меньшей мере три человека, еще пятеро пропали без вести, а более 17,5 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

«Рагасу» ожидают в южных регионах Китая (Гуандун, Сянган, Макао). Во вторник, по информации АР, в городах пояса закрывали школы и предприятия, отменяли авиарейсы.

Обсерватория Гонконга сообщила, что супертайфун имеет скорость в центре около 195 км/ч. Он будет двигаться с запада на северо-запад со скоростью около 22 км/ч через северную часть Южно-Китайского моря и приблизится к побережью провинции Гуандун. В провинции было эвакуировано уже более 1 млн человек. В среду утром уровень воды в прибрежных районах азиатского финансового центра поднимется примерно на два метра, а максимальный уровень может достичь четырех—пяти метров выше уровня моря. Примерно то же наблюдалось во время тайфуна «Хато» в 2017 году и тайфуна «Мангхут» в 2018 году, убытки от которых превысили $154 млн и $4,6 млрд соответственно.

Эрнест Филипповский