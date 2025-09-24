Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й Генеральной Ассамблее ООН, передает корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая.

В числе первых встреч в графике министра — переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. На общих прениях Сергей Лавров выступит 27 сентября.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН стартовала 23 сентября. В первый день с трибуны выступили генсек ООН Антониу Гутерриш и президент США Дональд Трамп.