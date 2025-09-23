Трамп: Украина сможет вернуть все территории и «пойти дальше» при поддержке ЕС

Украине удастся вернуть все утраченные территории, а возможно, «пойти дальше», в чем ей помогут страны Евросоюза. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

«Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и, в особенности, НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом»,— написал господин Трамп в социальной сети Truth Social.

В марте 2014 года Республика Крым вошла в состав России. В 2022-м российскими регионами стали ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Все они ранее находились в составе Украины. Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно говорил о притязаниях на новые регионы России. Многие страны-члены ЕС также отказывались признать эти регионы российскими. При этом среди основных требований РФ для прекращения огня, помимо нейтрального статуса Украины, указано международно-правовое признание Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей российскими.