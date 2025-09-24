Reuters: Exxon Mobil и «Роснефть» договорились о возмещении убытков в $4,6 млрд

Американская нефтяная компания Exxon Mobil и «Роснефть» подписали предварительное соглашение, которое может помочь Exxon возместить убытки в размере $4,6 млрд. Эти убытки были понесены в 2022 году после ухода Exxon с российского рынка. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, соглашение не имеет обязательной юридической силы, но устанавливает условия для переговоров о возмещении убытков. Прогресс в вопросе возможен только после мирного урегулирования на Украине и ослабления санкций со стороны США и ЕС.

Переговоры о компенсации ведутся с 2023 года. Как сообщил исполнительный директор Exxon Даррен Вудс, компания получила разрешение на ведение этих переговоров от администраций президентов Дональда Трампа и Джо Байдена.

Убытки в $4,6 млрд связаны с обесценением 30%-ной доли Exxon в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», уточнили в агентстве. Exxon заявила о своем уходе из России вскоре после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года.