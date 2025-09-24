Трамп: РФ ведет войну, которую настоящая военная держава выиграла бы за неделю

Президент США Дональд Трамп назвал СВО «бесцельной войной», которую «Россия ведет уже три с половиной года», По его словам, такую войну «настоящая военная держава могла бы выиграть менее чем за неделю». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«На самом деле, это делает ее (Россию — “Ъ”) похожей на “бумажного тигра”»,— написал президент США.

По мнению господина Трампа, когда россияне «увидят, что почти невозможно заправиться бензином из-за длинных очередей, и поймут другие аспекты военной экономики», тогда «Украина сможет вернуть свою страну в исходные границы».