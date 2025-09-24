Дело техники

На оставшиеся в России активы американской Caterpillar нашелся претендент. Покупкой компаний, одна из которых занимается обслуживанием газотурбинного оборудования, заинтересовалась структура Андрея Черномырдина, сына экс-премьера Виктора Черномырдина. Через суд она требует обязать Caterpillar предоставить согласие на сделку и документы, необходимые для получения разрешения правительственной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ООО «Соммарива» Андрея Черномырдина обратилось с иском в Арбитражный суд Москвы к структурам американской Caterpillar с требованием предоставить письменное согласие на продажу долей в российских компаниях. Иск касается ООО «Катерпиллар Евразия», ООО «Катерпиллар Дистрибьюшн Интернейшнл», ООО «Солар Турбинс СиАйЭс» и ООО «Электро-Мотив Локомотив Текнолоджис». Ответчики — Caterpillar Inc., Caterpillar SARL, Caterpillar Distribution Services Europe и Solar Turbines International Company.

«Соммарива» также требует обязать иностранные структуры Caterpillar предоставить нотариально заверенные учредительные документы, включая данные об акционерах, и признать недействительной арбитражную оговорку основного договора. В случае неисполнения судебного акта с даты вступления решения в силу истец требует взыскать с ответчиков 5 млн руб. за каждый день до даты фактического исполнения. «Соммарива» заявила ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета Федеральной налоговой службе совершать регистрационные действия в отношении прав на доли или обременения долей в указанных ООО, но получила отказ. Предварительное заседание назначено на 13 октября. В «Соммарива» отказались от комментариев. В Caterpillar “Ъ” не ответили.

Caterpillar — крупный производитель строительного и горнодобывающего оборудования, внедорожных дизельных и газовых двигателей, промышленных газовых турбин и дизель-электрических локомотивов. Штаб-квартира находится в Техасе (США). Выручка за 2024 год — $64,8 млрд. В России Caterpillar в том числе управляла заводом в Тосно, где выпускались карьерные самосвалы, экскаваторы, компоненты и генераторные установки. Весной 2022 года работа предприятия была приостановлена, а в 2023 году президент РФ Владимир Путин разрешил выкупить завод и лизинговую компанию Caterpillar ООО «ПСК — Новые решения» (сегодня ООО «Инвестиционные решения»). Последнее позже отошло Balchug Capital. Сегодня, согласно ЕГРЮЛ, ООО «Тосно» владеет Александр Мигаль через АО «Горизонт», лизинговой компанией «Файнэншл» — ЗПИФ «Неон» под управлением УК «Космос Капитал».

Андрей Черномырдин — сын Виктора Черномырдина. Андрею и его брату Виталию принадлежала доля в «Стройтрансгазе». Виталий Черномырдин также был совладельцем компании с лицензией на разработку Яковлевского рудника в Белгородской области с запасами железной руды.

Как следует из отчетностей компаний, на конец 2024 года «Катерпиллар Евразия» реализовывала технику и энергетические установки Caterpillar, «Катерпиллар Дистрибьюшн Интернейшнл» управляла складом в Химках площадью 17,5 тыс. кв. м, а «Солар Турбинс СиАйЭс» занималась сервисным обслуживанием и ремонтом газотурбинного оборудования в рамках заключенных договоров.

Знакомый с ситуацией источник “Ъ” говорит, что «Солар Турбинс СиАйЭс» много лет обслуживает российский нефтегазовый сектор и до сих пор имеет действующие контракты, а также турбины на балансе. На арендованном складе, продолжает собеседник “Ъ”, хранится значительный запас техники, двигателей и других компонентов производства Caterpillar. По словам источника “Ъ”, господин Черномырдин знаком с оборудованием американской компании по работе в «Стройтрансгазе» и разработке Яковлевского рудника и «Соммарива» заинтересована в развитии компаний и начале производства в России аналогов этой техники и компонентов.

Обращение же в суд, рассказывает собеседник “Ъ”, связано в том числе с опасениями, что Caterpillar нашла второго покупателя. По данным источника “Ъ”, на приобретение этих активов также может претендовать Balchug Capital. В Balchug Capital комментарий не предоставили.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов предполагает, что между сторонами, возможно, было заключено соглашение о продаже российских активов, а учредительные документы и сведения о собственниках требуются для их представления в правительственную комиссию, которая должна выдать разрешение на сделку. «Покупатель фактически стремится получить возможность самостоятельно продвинуть процесс»,— отмечает он. Управляющий партнер адвокатского бюро «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский также обращает внимание, что обеспечительные меры были обоснованы «побуждением ответчиков выполнить требования правительственной комиссии».

Партнер Novator Legal Group Илья Сорокин говорит, что если «Соммарива» сможет обосновать суду, что ее требования основаны на четких договоренностях сторон, им корреспондируют обязанности ответчиков по предоставлению документов и согласия на сделку и при этом наступили обязательные условия для исполнения таких обязанностей, то шансы на удовлетворение иска есть.

Но Станислав Данилов выделяет два препятствия. Первое — наличие арбитражной оговорки: «Законодательство РФ прямо устанавливает, что при ее существовании российский суд не вправе рассматривать этот спор». Господин Сорокин предполагает, что оговорка предусматривает, что все споры между сторонами подлежат рассмотрению в международном коммерческом арбитраже. По словам Александра Гребельского, требование о признании оговорки недействительной сегодня часто базируется на невозможности обеспечения справедливого разбирательства в иностранном арбитраже в силу трудностей с оплатой сборов, поиском представителей, отсутствия беспристрастности арбитров из недружественных стран. «Формально это должно означать неисполнимость, а не недействительность оговорки, но суды охотно удовлетворяют подобные требования»,— говорит он.

Второе препятствие, добавляет господин Данилов,— перспектива признания решения российского суда за рубежом. «Я очень сомневаюсь, что ответчики, не присутствующие в РФ, будут исполнять решение и, если суд требования истца удовлетворит хотя бы в части, признавать его»,— говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. По мнению господина Гребельского, после получения решения истец может попытаться обратить взыскание на доли в счет присужденного штрафа.

Анатолий Костырев, Ольга Мордюшенко