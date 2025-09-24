При первом продвижении

Доля TikTok в российском инфлюенс-маркетинге может вырасти по итогам 2025 года в пять раз и достигнуть 15 млрд руб., прогнозируют аналитики. Несмотря на ограничения работы TikTok в России, участники рынка отмечают его преимущество перед конкурентами в виде более качественной работы алгоритмов и высоких органических охватов. Дополнительно разогревает интерес к платформе спрос на продвижение у блогеров.

Доля видеоплатформы TikTok в российском инфлюенс-маркетинге, несмотря на ограничения работы сервиса, может вырасти до 15% по итогам 2025 года, а рекламные бюджеты на платформе достигнут 15 млрд руб., следует из данных агентства Getblogger (входит в МТС AdTech). В 2024 году его долю оценивали на уровне 3%. При этом, как отмечают в компании, спрос на рекламу брендов у блогеров в сервисе за январь—август уже вырос на 6%, а среди наиболее популярных ниш там выделяют beauty, fashion, продукты питания, медицину и автотовары.

«На рост запроса рекламодателей также влияют изменения в законе, которые вступили силу с 1 сентября 2025 года,— это одна из альтернативных площадок, куда можно перевести рекламные кампании»,— говорят в Getblogger. Там добавляют, что до конца года объем средств, переведенных из Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в TikTok, превысит 390 млн руб.

В 2022 году TikTok ограничил возможности сервиса для российских граждан, запретив выкладывать пользователям видео, вести трансляции, а также смотреть новые видео, загруженные в других странах, и подключать монетизацию.

По данным аналитической компании Digital Budget, в августе 2025 года месячный охват TikTok в России вырос более чем на 15% год к году, до 25 млн уникальных пользователей. При этом MAU (месячная аудитория) сервиса на Android увеличилась на 41%, до 51 млн. В пресс-службе цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» (входит видеосервис Yappy) привели только статистику по Rutube: по данным Mediascope, MAU сервиса составила 80 млн пользователей. Средняя дневная аудитория за январь—август увеличилась в 3,2 раза год к году, до 17 млн, количество просмотров — в 6,2 раза, до более 33 млрд. Ранее “Ъ” писал, что видеохостинг Rutube, онлайн-кинотеатр Premier и соцсеть Yappy (станет Rutube Shorts) к концу года начнут объединение в единую цифровую платформу (см. “Ъ” от 16 апреля). В «VK Клипах» отказались от комментариев.

По итогу 2025 года лидером по рекламным бюджетам среди медиаплатформ станет YouTube, увеличив долю в денежном выражении на 23% год к году, до 24,7 млрд руб. (см. “Ъ” от 24 августа). В ГК Starlink говорят, что в 2024 году TikTok собрал от 10% до 15% всех блогерских бюджетов. Рост доли сервиса там связывают с запретом Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), высокой вовлеченностью среди молодой аудитории и эффективностью короткого формата в категориях FMCG, beauty, fashion, авто и медицина. «В 2026 году сервис может увеличить свою долю до 30% при условии легальности на территории РФ, но вряд ли станет абсолютным лидером. Главным бенефициаром перераспределения останется YouTube как наиболее универсальная и устойчивая платформа»,— заключает руководитель PR-направления компании Даниил Бобровских. С ним соглашается гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов: «К концу 2025 года лидером по деньгам и доле останется YouTube Shorts — около 35–38%». Он добавляет, что «VK Клипы» займут 22–25% за счет экосистемы и перформанс-инструментов, TikTok ускорится до 12–16% из-за выгодных CPM (стоимость за тысячу показов) и CPV (стоимость за просмотр) при массовых охватах и сверхбыстрого распространения трендов в сети, Likee — 3–5%, Yappy — 2–3%, Instagram Reels (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) — 4–6%, так как будет находиться «в тени» и проседать в связи с запретом на рекламу.

Варвара Полонская