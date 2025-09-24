Трафарет для творческих

Минэкономики для помощи в регулировании развития креативных индустрий предлагает субъектам РФ воспользоваться вариантом модельного (содержащего типовые нормы) регионального закона. Документ ведомство разработало совместно с Центром стратегических разработок (ЦСР). На сегодняшний день основной закон о развитии сектора принят лишь в 37 регионах, между тем в его отсутствие невозможно выстроить эффективную систему поддержки «творческого» бизнеса, а власти рассчитывают увеличить вклад креативных индустрий в экономику к 2030 году до 6% (в 2024 году — 4,1%).

Как рассказали “Ъ” в Минэкономики, ведомство совместно с ЦСР подготовило модельный (содержит типовые нормы) региональный закон о развитии креативного сектора. «Одной из главных его целей является содействие регионам в адаптации федерального законодательства о развитии креативной экономики и в формировании условий для ее более гармоничного развития»,— отметила замглавы ведомства Татьяна Илюшникова. Поясним, что по итогам 2024 года доля «творческого» бизнеса в ВВП РФ, по данным Росстата, составила 4,1% (7,5 трлн руб.). К 2030 году благодаря господдержке власти рассчитывают увеличить ее до 6% (см. “Ъ” от 23 июня). При этом по закону о развитии творческих индустрий (330-ФЗ от 8 августа 2024 года) вопросы оказания помощи «креативу» переданы на региональный уровень (см. “Ъ” от 5 августа 2024 года).

Напомним, что к таким индустриям относятся более 50 видов деятельности по 16 направлениям. Это народные художественные промыслы, арт-индустрия, культурное наследие, отдых и развлечения, мода, книжное дело, исполнительские искусства, производство кино, телепрограмм и фильмов, программного обеспечения, видеоигр, а также медиа и СМИ, реклама и пиар, дизайн, архитектура и урбанистика, гастрономия и музыка (см. “Ъ” от 17 февраля).

Для их поддержки регионам нужны не только специальные инструменты (знания, инфраструктура, специфические точечные решения), но и институциональные основы управления подобными индустриями, отмечал на профильной стратсессии в июне этого года глава Минэкономики Максим Решетников. В этой связи в ведомстве предлагали регионам принять свою законодательную базу и развернуть комплекс институтов поддержки креативных индустрий (см. “Ъ” от 25 июня). Сейчас такая поддержка неравномерна: большая часть совокупной выручки компаний (80%) сектора, по данным Минэкономики, сосредоточена в десяти регионах. Как отмечает замглавы ЦСР Татьяна Караваева, основной закон о развитии креативных индустрий принят лишь в 37 регионах. В центре рассчитывают, что предложенный им документ сможет упростить задачу остальным субъектам РФ и обеспечит единство федерального и регионального подхода к сектору.

За основу модельного проекта взяты федеральные нормы, а также практический опыт регионов-«передовиков». Документ уточняет полномочия региональных органов власти РФ по развитию «креатива». Так, к компетенциям законодательных собраний добавляется принятие профильных региональных законов и мониторинг их применения, к полномочиям же администраций субъектов РФ относятся утверждение нормативных правовых актов и региональных госпрограмм, способствующих росту сектора, а также определение конкретного ведомства, ответственного за креативный сектор. Кроме того, уточняются финансовые региональные меры поддержки. В документе обозначено семь направлений ее реализации — от предоставления безвозвратных субсидий и грантов и выдачи гарантий и поручительств по кредитам до поддержки финансирования на возвратной основе (в виде займов, микрозаймов или кредитов) и финансовой аренды (лизинга), а также помощь по соцконтрактам, инвестиции в капитал, создание системы мер стимулирования негосударственной поддержки сферы. Дополнительно к закону Минэкономики совместно с ЦСР подготовило проект модельного подзаконного акта. Он содержит критерии отнесения физлиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей к субъектам креативных индустрий и типовой порядок подтверждения этого статуса и ведения соответствующего реестра.

Венера Петрова